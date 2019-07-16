桃園市長鄭文燦（右）與桃園機場公司、華航公司、長榮公司及市府團隊偕同至西雅圖波音公司（The Boeing Company）參訪，聆聽導覽介紹。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦體驗JUMP Bikes電動腳踏車服務，感受其便利性與電動自行車的舒適感。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦赴美訪問11天、走訪30個行程，將於17日清晨返台，行經休士頓、達拉斯、華府、紐約與西雅圖等5個城市，拜會超過50位政府官員與國會議員，此行看見美台互信的增溫，也聆聽僑胞的聲音，其中特別拜會美國聯邦眾議院議長Nancy Pelosi，向她表達來自台灣的謝意。

鄭文燦於美國時間14日與桃園機場公司、華航公司、長榮公司及市府團隊偕同至西雅圖波音公司（The Boeing Company）參訪，他說台灣人口雖只有2300萬人，但桃園機場旅客年運量逼近5000萬人次，華航與長榮兩大航空龍頭包辦當中一半以上運量，波音公司更是這兩家公司的合作夥伴。

隨後前往西雅圖機場參訪時表示，為使桃園機場帶來的經濟效益能夠擴大，桃園將聚焦推展「機場經濟學」，帶動國際機場及機場城市在觀光、商務、物流、產業發展，未來也希望可以與西雅圖機場多方交流，讓機場與桃園市的發展連結更密切。

市府團隊同時參訪西雅圖的優步（UBER）工程辦公室參訪，體驗在西雅圖試辦的JUMP Bikes電動腳踏車服務，感受便利性與電動自行車的舒適感，作為未來產業發展與城市運輸規畫參考。

(中時 )