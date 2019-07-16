川普在推特表示關稅政策讓大陸經濟下滑，有助於談判達成協議

中共官方公佈今年上半年經濟數據顯示GDP成長增速創下27年來最低記錄，美國總統川普得知後立即在推特發表示「美國關稅對中國經濟增速放緩發揮大作用」，言中對大陸經濟下滑頗為自得。川普的看法雖然得到白宮官員的支持，但美國許多智庫學者卻不以為然，他們認為大陸經濟增速放緩有其本身結構性因素，包括房地產泡沫化、內需不振與私營企業受擠壓等等，美中貿易戰只是讓原已下滑的增速更加沉重一些。

《美國之音》報導說，中共國家統計局稱今年第二季度大陸經濟同比增長6.2%。這是自1992年開始記錄以來最低的一次，大陸官方媒體的反應也表示「感受有些沉重」。川普隨後在推特發文炫耀其關稅政策造成大陸經濟增速放緩，也對美中貿易談判的結果更具信心。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)回答媒體詢問時表示，關稅對經濟的影響對中共來說十分艱困。媒體報導了許多公司撤離中國大陸的消息，這些都會傷害中國大陸經濟成長。

報導指出，許多經濟學家說，美國關稅當然會有些影響，但大陸內需下滑以與私企被擠壓對大陸經濟的影響才是主要的。美國智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國大陸經濟專家史劍道(Derek Scissors)認為，經濟減速和貿易戰關係不大，他不相信中共官方的增長資料，無論是好是壞。大陸經濟最近7、8年一直在放緩，所以，經濟減速跟貿易糾紛沒有什麼大的關聯。

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員、知名中國經濟問題專家拉迪（Nicholas Lardy）說，大陸內需下降以及私企被擠壓對中國大陸經濟增速放緩的影響更大。他說，這不是在暗示貿易戰對經濟沒有影響，只是內需的下降以及私營企業的疲軟問題更大。這些年民營企業失去了大型銀行的貸款管道，其他融資管道影子銀行也遭到打壓，許多私 企業被進一步削弱或遭併購。

報導說，大陸經濟處於全面減速的另外一個原因是全球經濟正在放緩，因此出口也在放緩。觀察人士認為，面對這樣的狀況，中共可能會出臺新的經濟刺激計畫，以避免出現威脅社會穩定的大規模失業。但另一些分析人士則表示，中共沒有太多刺激經濟增長的空間，因為每輪刺激政策都會增加政府負債與銀行壞賬。

美國企業研究所的史劍道說，媒體總是傾向看到哪個國家在壓力下先屈服，但是目前兩國經濟都沒有太大的壓力。喬治城大學國際商業外交教授布希（Marc Busch）認為，大陸經濟增長減緩讓川普認為美國處於談判有利位置，因此中共將儘快與美國達成協議。但是，就算協議達成了，美國也拿不出有效措施保證協議的執行。

(中時電子報)