桃園軌道願景館裡有潛盾模型，民眾可以到願景館觀看，同時有按鈕可以啟動，模擬潛盾在地底下運作的情況。（甘嘉雯攝）

小小列車長開動！桃園軌道願景館暑期活動熱鬧展開，將於8月讓小朋友穿上列車長衣服、拍照打卡，而GC02與GC03土建統包工程簽約將於18日舉行，而願景館內也有潛盾模型，可讓大家先睹為快。

捷運工程局表示，暑假到了除了有小小列車長活動外，限定版的兒童劇團互動表演，還能讓小朋友有機會成為桃園軌道願景館的小小願景推廣員。

桃園軌道願景館和孩子們一同「FUN」暑假，8月5日在願景館內將新增設小小列車長打卡拍照專區，有以桃園市花襯托的捷運綠線立體車廂，還有列車長扮妝的配件、手舉牌，入館參觀的民眾可以盡情打卡拍照，成為「全民瘋打卡－我是小小列車長」的活動主角。

8月17、18日在館內的歷史區，則舉辦「今夏相『劇』願景館-小小願景推廣員認證」活動，擁有豐富兒童劇團經驗的故事人簡郁琪導演，和鐵道及交通研究者張貽帆，將用雙簧演出，配合圖片、圖像，生動有趣的方式，讓大朋友小朋友了解桃園軌道的發展、鐵路的小知識，以及桃園7號倉庫的文化資產寶貴。

(中時 )