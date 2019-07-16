苗栗驚傳石虎路殺！自8日後龍、11日140縣道等2起路殺後，民眾15日晚間8時許行經140縣道卓蘭段再度發現1隻石虎橫躺馬路，口鼻鮮血氣絕多時，這是今年苗縣發生的第12起路殺事件，短短一周3隻石虎命喪輪下，縣府農業處16日上午將屍體送往獸醫院檢查，並將針對路殺頻繁路段進行會勘。

農業處自然生態保育科長張葦指出，該隻死亡母石虎年約3個月、重約600公克，死亡地點與11日的路殺案件為同一公里處不同方向，同樣位於卓蘭段19.5公里處，但這次呈屍地點位於三義往卓蘭方向的車道，致命傷為頭部重創，後續屍體交由特生中心或屏科大進一步研究。

張葦表示，小石虎屍體經X光照射發現肚子裡充滿食物，陳屍地點鄰近大安溪流域，與11日的案件相似，石虎路殺頻繁的原因仍待與專家討論進行會勘後釐清，目前縣府針對石虎保育的「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」期末報告已出爐，將針對140縣道增設緩速坡、測速照相桿及跳動路面等措施。

苗栗縣自然生態學會理事長林錦坤表示，140縣道開通後周遭開發用途增加，破壞石虎很好的棲息環境，石虎的居住環境受到干擾，在同一定點發生2起以上路殺不是特例，過去在128縣道也有類似案件。

林錦坤說，或許石虎有氣味吸引的習性，促使牠們喜好行經同樣的地方，加上近日逢稻穀收割期，常有鳥類、兔子、野鼠等動物出沒，覓食生態雖是完整，但石虎常在清晨或夜間活動，140縣道車速快又沒有友善通道，當然危險性倍增，路殺防治措施的執行有過度期，但主管單位仍要有因應對策，否則悲劇只會不斷上演。

(中時 )