詐騙集團利用招才廣告誘騙不知情大學生應徵車手。〔謝明俊翻攝〕

台北市警局配合警政署執行第４波「全國同步打擊詐欺專案行動」專案，動員全市警力投入打詐，在維期一週的專案行動中，共查獲詐欺案件２１５件、車手頭等共犯２４４人，查扣不法所得１千７百多萬元，詢後都依法送辦。

北市警局為配合警政署執行第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」專案，貫徹政府打擊詐欺犯罪決心，從108年7月8日至12日動員全體員警全力投入打詐工作。運用大數據分析北市詐欺車手提款熱區、熱點、熱時，即時調閱車手領款影像，再由緝獲車手向上溯源，擴大追查幕後詐騙集團。

市刑大表示，專案期間市警局共計查獲詐欺案件215件、犯嫌244人，其中車手112人、車手頭19人、其他詐欺集團成員113人，並查扣不法所得共新台幣1千7百萬多萬元，全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪，移送各該管地檢署偵辦。

北市刑大統計，第4波斬手行動查獲244名詐欺犯嫌，分析詐欺成員犯罪手法多使用「假網拍及解除分期付款」為大宗，佔45.3％；其次為「假冒公務機關」佔22.86％；再其次為「猜猜我是誰」佔15.9％；其他類佔15.5％。其中車手提款類型，以ATM領款車手63人、占56.6％為最多；面交車手34人、占30.3％次之；其他則為15人、占13.1％；而犯嫌年齡都集中18歲至49歲之間佔82％，大多都是被詐欺集團成員以朋友身分拉攏，亦或是網路、報紙求職廣告的方式，以話術包裝實際犯罪行為，致使年輕人在不知情地情況下淪為詐欺車手，變成詐欺集團所利用對象。

其中，刑大偵五隊，利用165熱點大數據分析，查獲ATM車手集團招募大學生，並發現加入詐欺集團擔任車手原因，是被詐欺集團用徵才廣告放置於各超商發送徵才訊息，或透過LINE、FB等通訊軟體招募不知情大學生，誤加入詐欺集團或為車手，或是自己身邊朋友本身就是詐欺集團成員，利用交情或拉攏介紹，透過簡單又快速掙錢等方式招募詐欺車手。

市刑大表示，暑假到來，許多剛畢業及打工的青年朋友們，打工求職應牢記「7不3要」的防詐原則：「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作；面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，否則可能沒賺到錢還先倒賠，更不能將銀行存摺、提款卡出租、出借任何人使用，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )