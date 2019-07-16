鳥類達人孫明文 將鳥類知識帶入課堂 18:222019/07/16 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹區新興國小主任孫明文（右），是頗負盛名研究鳥類的達人，平時在校內製作綠色生活地圖，對外則結合社區資源，發展生態體驗教學，並利用課餘時間進行鳥類的觀察及研究。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 熱愛登山的新興國小主任孫明文在高山上看到許多不同種類鳥類，進而產生研究鳥類的興趣，平時他在校內結合資訊專長，設計數位教學媒材，製作綠色生活地圖，對外則結合社區資源，發展生態體驗教學，並利用課餘時間進行鳥類的觀察及研究。 孫明文說，2005開始參加桃園市永續發展與環境教育輔導團，2011年起參與環境教育輔導團所規畫的「桃園市埤塘體驗活動」，並擔任鳥類生態觀察的偕同講師至今，並且跟隨前桃園市野鳥學會理事長蔡木寬博士一起學習，共同推廣鳥類生態活動。 (中時 ) #鳥類 #桃園市 #生態 #輔導團 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 國壽加碼獵地 穩居壽險桃園王 04:102019/07/12 財經要聞 擦pp事件讓長榮重賠40萬！ 她：芷嫣很有正義感 14:412019/07/12 生活 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中 17:322019/07/13 社會 嘉里大榮觀音物流中心火警 無人員受傷 10:302019/07/15 社會 中壢回收場大火 消防人員灌救中 14:352019/07/15 社會 謝文進將成韓國瑜新竹重要聯絡窗口 20:312019/07/15 政治 桃園市德民獅子會 愛心捐贈AED 04:102019/07/16 產業特刊 韓拚2020 桃市竹市藍議會黨團力挺 04:102019/07/16 地方新聞 東方美人茶評鑑 林雨暘2度奪特等獎 04:102019/07/16 地方新聞 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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