熱愛登山的新興國小主任孫明文在高山上看到許多不同種類鳥類，進而產生研究鳥類的興趣，平時他在校內結合資訊專長，設計數位教學媒材，製作綠色生活地圖，對外則結合社區資源，發展生態體驗教學，並利用課餘時間進行鳥類的觀察及研究。

孫明文說，2005開始參加桃園市永續發展與環境教育輔導團，2011年起參與環境教育輔導團所規畫的「桃園市埤塘體驗活動」，並擔任鳥類生態觀察的偕同講師至今，並且跟隨前桃園市野鳥學會理事長蔡木寬博士一起學習，共同推廣鳥類生態活動。

(中時 )