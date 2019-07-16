新市國中規畫了充實的特色教學課程與社區體驗，山上國中學生親手捏陶創作屬於自我風格的實用器皿。（新市國中提供）

台南市山上國中校長蔡芳梅16日帶領師生與家長共33人訪新市國中，進行「山新二力」跨校交流，新市國中則由美術班師生熱情接待，兩校學生從初見面的陌生羞澀到熱烈交流，不僅更了解對方學校特色，也認識了許多新朋友。

山上國中與新市國中兩校距離僅7公里之遠，前者是66人小校，新市國中則有600多人，兩校不僅各有特色，學生對彼此鄉鎮也很陌生。

新市國中校長薛英斌表示，非常感謝山上國中校長支持帶領學生走出校園培養「交流力」與「學習力」的教育理念，寒假近40位師生騎乘單車前往山上國中參訪，從微電影、橄欖樹之歌與羊的生命故事特色主題課程、植物藍染，深入認識並體驗「山中傳奇」，師生獲益匪淺。

為迎接山上國中的回訪，新市國中規畫了一天半的特色教學課程與社區體驗，由黃俊祥與黃士峰兩位專業老師設計雷雕與陶藝客製化主題教學，在學生志工的協助下，帶領山上國中產出自己的設計作品，並融入山上國中橄欖與羊角的元素，親手捏陶創作屬於自我風格的實用器皿。

此外，薛英斌也安排參訪新市國中戶外教育路線中的大社張氏農場，品嘗白蓮霧茶與果凍，並由新市國中美術班傑出校友藝術家張郁雅進行石膏版畫製作教學，豐富多元的學習體驗協助山上國中的師生家長更深入新市社區特色。

除了特色課程教學資源共享外，兩校同學在歡迎會中分別呈現熱門舞蹈、武術、大提琴演奏與吉他演奏等精彩表演，並互贈師生親手製作的特色禮物，包含新市國中美術班明信片、50周年校慶紀念設計鑰匙圈、山上國中橄欖鑰匙圈與橄欖醋等，象徵兩校深厚情誼與跨出校園多元學習體驗共同信念的具體實踐。

(中時 )