玫瑰盛開明艷光彩，畫面美不勝收。（巫靜婷攝）

玫瑰盛開明艷光彩，畫面美不勝收。（巫靜婷攝）

玻璃屋內附設兒童遊憩區。（巫靜婷攝）

小朋友最愛的氣墊遊戲，園區內也玩得到。（雅聞提供）

玫瑰不只能欣賞，還能用來保養肌膚。（巫靜婷攝）

熟成皂一年能熱銷500萬顆。（巫靜婷攝）

春秋花季到，滿山遍野玫瑰花海超浪漫。（雅聞提供）

炎炎夏日來支玫瑰香草霜淇淋超消暑。（巫靜婷攝）

春秋花季到，滿山遍野玫瑰花海超浪漫。（雅聞提供）

雅聞七里香玫瑰森林規畫10多處玫瑰專區，走進宮廷玫瑰區猶如身在國外。（雅聞提供）

玫瑰森林花香陣陣，歐風裝置藝術點綴美不勝收。（雅聞提供）

粉嫩玫瑰在迎賓大道綻放。（巫靜婷攝）

雅聞七里香玫瑰森林蒐羅世界各地600多種玫瑰花，四季都有花賞。（巫靜婷攝）

雅聞七里香玫瑰森林蒐羅世界各地600多種玫瑰花，四季都有花賞。（巫靜婷攝）

遊客在傘底乘涼，玫瑰相伴悠閒愜意。（巫靜婷攝）

5公頃玫瑰園嬌豔盛開，炎炎夏日品嘗玫瑰香草霜淇淋超消暑，雅聞七里香玫瑰森林網羅世界各地600多種，總計1萬多株的玫瑰花，一年四季都有花賞，清香撲鼻浪漫加分，園區結合親子旅遊設置氣墊溜滑梯及兒童遊憩區，免費入園外，暑期加碼即日至7月31日止，憑截圖可免費兌換霜淇淋一支。

坐落苗栗頭屋明德水庫風景區旁，空氣清新搭配迷人玫瑰，這座玫瑰森林被原生百年七里香山林環抱，佐以世界知名地標，打造獨一無二的玫瑰世界地圖，公關主任梁興津指出，園區兩大花季分為3月至4月的春季玫瑰及10月至12月的秋季玫瑰，由於品種豐富花期不一，遊客隨時來都有花看。

園區以步道串連愛情永駐、玫瑰綠廊及雲海等區，設計概念充滿戀愛的巧思，梁興津表示，愛情永駐區廣植蔓性玫瑰，纏繞攀爬的特性，猶如熱戀中的男女，走過綠廊有步入禮堂的象徵，雲海區則可仰望天空觀賞雲朵的變化，俯瞰玫瑰百態盡收眼底。

園區除了賞花，還能將玫瑰用在身上，觀光工廠主任表示，玫瑰應用於生活用品不只是洗手乳、沐浴乳，就連精華液都能融入，其中以黑玫瑰搭配仙人掌萃取而成的產品，讓夏季的黏膩感走開，提升保水度讓妝感更服貼，頗受輕熟齡女性青睞，另外冷製型熟成皂也創下年銷售500萬顆的佳績。

(中時 )