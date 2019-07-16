養殖業者與百貨公司合辦觀賞魚國際賽，擦亮屏東觀賞魚之都的美名。（林和生攝）

屏東觀賞魚業者舉辦國際交流賽，吸引6國玩家報名，同時擦亮屏東觀賞魚之都的美名。（林和生攝）

台灣素有養殖王國美名，而位處國境之南的屏東則是全台養殖重鎮，為擦亮觀賞魚之都的美名，由產官界共同舉辦的國際交流賽將於8月底登場，為將產業推廣至民間，今年嘗試與百貨業者合作，將展區設在商場走道，同時為精彩賽事暖身。

屏東縣長潘孟安表示，全台約有1000多戶觀賞魚養殖戶，屏東就占7成，根據統計，觀賞魚產值活體出口已超過新台幣10億元，再加上周邊產業如水草、飼料、魚缸、維生設備與燈光照明等，整體產值將達到新台幣40億元，為屏東帶來龐大商機。

此次競賽魚種除鎖定孔雀魚、鬥魚、羅漢魚及金魚，更加入近年國際市場火紅的米蝦，屏東生技觀賞魚養殖發展協會總幹事郭聰智指出，孔雀魚與金魚是全球經人為育種改良歷史最為悠久的魚種，不論品種、競賽標準均建立完整，在世界各地皆有收藏家。

鬥魚則由東南亞發跡，早期做為賭博用，後來改良出極具觀賞價值展示級鬥魚；羅漢魚是透過多種魚種雜交選育改良而成，在國內多做 為風水魚。至於米蝦雖然坊間發展蓬勃，卻缺乏評比標準，希望藉由此次賽事制訂規則，供往後參考。

因賽事正值暑假期間，協會也嘗試與太平洋百貨合作，將競賽場地設在商場間，百貨業者特地規畫不同水族生物主題，不僅安排解說，還有親子ＤＩＹ活動，試圖把產業扎根，打造屏東成為觀賞魚之都。

(中時 )