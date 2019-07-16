「嘿咻嘿咻！」18名轎夫著浴衣、綁頭巾，跟著口號扛城隍神轎繞境。（王文吉攝）

豐原墩腳城隍神轎維持日本風格，紅白相間轎桿，原木轎身掛滿具日本味的燈籠。（王文吉攝）

墩腳城隍神轎維持日本風格，轎夫著浴衣、綁頭巾。（王文吉攝）

新竹都城隍受邀讚境，所到之處鑼鼓喧天，相當熱鬧。（王文吉攝）

豐原墩腳城隍繞境豐原鬧區，沿路都有居民設香案迎接聖駕。（王文吉攝）

曆6月15日為台中城隍聖誕千秋，豐原墩腳城隍廟昨舉辦「豐原城隍祭─墩腳迎城隍」特別出動日式神轎，恭迎城隍爺繞境祈福；「嘿咻嘿咻！」18名轎夫著浴衣、綁頭巾，跟著口號踏出整齊畫一步伐，巡境豐原4處舊城門遺址，是全國城隍廟中唯一使用日式神轎遶境，別具特色。

豐原區「墩腳」城隍廟自清末1890年代起即有遶境傳統，日據時期因瘟疫流行，當時日本政府禁止踩街遊行，廟方為取得遶境核準，遂將神轎改為日式造型，延續至今，成為全台獨有日本風格遶境習俗，

日式神轎扛城隍爺，當地民眾見怪不怪，繞境隊伍行經豐原鬧區祈福，新竹都城隍、基隆都城隍、台東都城隍及草屯惠德宮等多間友宮也受邀讚境，所到之處鑼鼓喧天，相當熱鬧。

台中市文資處表示，墩腳城隍廟在2015、2016年以「日式神轎繞境」向文化局申請民俗類無形文化資產，但審議委員認為廟誌過於簡略，建議廟方補充民俗基礎資料，如歷史記憶、口述歷史、慶典活動變遷過程等，並建議重新梳理民俗歷史脈絡，最後列冊追蹤。

(中時 )