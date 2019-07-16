創世基金會協助單親媽媽販售地瓜維生，但最近連月高溫，烤地瓜生意並不好，因此創世基金會媒合單親媽媽與水餃工廠，提供彈性、環境舒適的工作，賣水餃的收入也可讓單媽得到回饋，減輕經濟壓力，安心照顧小孩與家庭。

「凌晨四點，準備出攤；中午頂著36度以上的高溫苦等顧客光臨；晚上七點多收攤，帶著小孩回家已經十點多，地瓜賣不完只能吃地瓜過生活。」夏季氣候炎熱，地瓜滯銷，常常一整天收入只夠買一兩個便當。為改善單媽夏日收入不足的窘境，創世結合龍信食品讓單親媽媽到水餃工廠工作。

龍信食品提供水餃工廠工作，彈性、環境舒適的工作，減輕經濟壓力，安心照顧小孩與家庭。謝姓單親媽媽表示，到水餃工廠工作很開心，不用怕夏天賣烤地瓜曬到中暑、全身疹子、地瓜賣不完，還可學到專業包水餃方法，小孩也可以就近照顧，更多時間可以陪伴小孩。

創世基金會此次計畫在台北地區，逐步幫助輔導的單親媽媽進入水餃工廠工作。愛心專線：(02)2396-7777。

(中時 )