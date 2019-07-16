行政院長蘇貞昌關切今年首次影響台灣的颱風丹娜絲，今天指示行政院災害防救辦公室邀集跨部會舉行情資研判會議，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

災防辦今天在交通部氣象局與內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

災防辦表示，依據中央氣象局資料顯示，輕颱丹娜絲在18及19日影響台灣最劇，由於颱風路徑仍有不確定性影響，各級政府切不可輕忽防災應變運作機制，應持續監控天氣動態，並加強宣導民眾做好防災準備，即時做好應變處置工作。

災防辦指出，針對颱風在海面帶來的強風長浪威脅，請農委會要求漁業電台，加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

災防辦表示，因應陸地上強風豪雨，請中央災害業務主管機關內政部通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。另由於適逢大潮期間，請經濟部及內政部督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備及河川疏浚等防災整備措施。

由於適逢暑假期間，觀光旅遊活動頻繁，災防辦也請交通部針對海岸風景區，視潮汐及長浪天氣動態狀態，對民眾加強宣導並進行相關警戒措施。若因天候影響空運、陸運、海運及鐵路運輸，請交通部預做疏運配套方案，並利用多元管道宣導民眾提早因應，尤其針對觀光景點熱門道路易致災路段及橋梁，預劃管制措施及規劃可替代道路，做好易致災公路段及橋梁預防性管制措施整備。

(中時 )