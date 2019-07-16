2019上半年不少韓劇題材不走愛情風，反而偏好社會議題、揭露強權等主題，從年初的《圈套》、《自白》、《VOICE 3》等作品都因劇中案件引發不少討論。

七、八月上檔韓劇新作中，除了奇幻愛情劇《德魯納酒店》外，上週播出的《WATCHER揭密者》和即將於本周登場的《Mr.臨時老師》、《Justice魔鬼正義》、《天才醫生車耀漢》都非浪漫愛情的類型，其中尹鈞相、崔振赫分別飾演為達目的不擇手段的律師，「悲劇主角」逐漸成為另一種新潮流。

《Mr.臨時老師》中，尹鈞相飾演一名只求成功的市儈律師奇武赫，為查明殺人事件，化名奇江載以老師的身分潛入貴族名校，遇見由琴世祿飾演的熱血體育老師河素賢，兩人意外發現隱藏在真相背後的祕密。

尹鈞相出席記者會時，談及前作《先熱情的打掃吧》收視不理想，他透露拍攝時並不會特別去想收視率問題，「但可能大家都不相信，也不會為此感到吃力」。他樂觀表示：「只要我們與工作人員盡力將作品拍好，大眾一定會再給予肯定的眼光」。

尹鈞相以「律師」、「老師」雙重身分演出韓劇《Mr.臨時老師》，自爆感受因為這部戲感受到年齡的差異，面對一群高中生演員，自嘲「再也回不去了」。他自己到了無法再接演學生角色的時候，吐露內心感嘆的模樣相當有趣。

另一個悲劇人物《Justice魔鬼正義》崔振赫扮演的律師李泰京，為找尋殺死弟弟的真兇，寧可成為上流社會孫賢周的左右手，專為有錢人收拾殘局，卻逐漸抵擋不了權錢誘惑而墮落，與個性直率、追求絕對正義的徐妍兒（NaNa 飾）形成兩個極端對比，也讓人期待看見三位主角在正義、親情、權錢間的拉扯與掙扎。

池晟繼去年《認識的妻子》後，睽違一年以《天才醫生車耀漢》回歸，化身疼痛醫學科的菁英醫師車耀漢，能在10秒內立刻掌握病患的狀態，快速、明確地做出診治，被封為「10秒醫生」。

(中時 )