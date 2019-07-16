電影《江湖無難事》由邱澤、龍邵華、姚以緹、黃迪揚、顏正國主演，故事充滿熱血卻又無厘頭，讓演出台客製片「豪洨」的邱澤大呼：「這劇本真是太荒謬了。」他在片中徹底改頭換面，留鬍渣穿運動套裝，個性豪爽講義氣，為挺好兄弟不顧一切，卻為拍片負債累累，還不得不當黑道基層員工還債，他表示因劇本實在太荒唐，反而必須認真演出，「希望創造的反差感，會有更不同的效果，我也很期待看到這部作品。」

導演高炳權曾執導《愛的麵包魂》等片，作品充滿獨特的文青台流喜感，新作更是台味猛發，他表示一切發想於突如其來的靈光乍現，有次騎車在十字路口，「突然有個想法閃過，想到如果有一群人拍電影，拍一拍要是女主角突然死了，如果要用屍體繼續拍下去，那他們要怎麼辦呢？」但靈感靜置了4年，直到2013年才寫出劇本，又歷經6年修改、拍攝，預計今年10月上映。

今天公佈電影前導海報，特別邀請知名電影海報設計師陳世川操刀，可以見到海報中有背部充滿各種很殺又酷的刺青的電影拍攝工作人員，點出電影主題便是黑道與拍電影，但中間工作員人的背上竟是一支線條極度簡單，又毫無殺傷力的可愛草泥馬，更顯現電影充滿無厘頭的超ㄎㄧㄤ風格。

(中時 )