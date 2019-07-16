為活化利用電影文化資產，實踐老影像再生，國家電影中心與公共電視於2018年啟動「時光台灣」拍攝計畫，運用5千多筆檔案影像素材，以新世代觀點與歷史對話，獲廣大迴響；今年再度攜手合作，邀請4位金馬電影學院新銳導演拍攝劇情短片，結合60年代台語片再現全新劇情風貌。

國家電影中心執行長陳斌全表示，「時光台灣」系列短片以國影中心修復電影及新聞資料等影像為發想主體，希望藉由新觀點、新影像語言詮釋檔案影片，活化並推廣國影中心典藏影片之重要歷史意義。

今年國影中心再度與公視共同企劃製作，並特別與金馬電影學院合作，邀請2018年學員中4位平均30歲的新世代導演，林世菁、林亞佑、梁秀紅與陳定寧，根據經典台語片《大俠梅花鹿》、《天字第一號》、《丈夫的秘密》、《燒肉粽》、《三八新娘憨女婿》、《危險的青春》等素材發想創作片長皆不超過30分鐘的劇情短片，並由去年獲得金馬獎特別貢獻獎、同時也是金馬電影學院學務長的廖慶松擔任監製，再現台語片風華。

(中時 )