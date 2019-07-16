香港歌手呂方睽違18年再度來台灣宣傳國語新作，並特別來台拍攝新曲MV《最後的祝福》，「小金城武」涂善存與「八點檔花旦」華千涵更跨刀拍攝，華千涵還特地準備台灣美食雞排與珍珠奶茶「餵食」呂方，24歲的小鮮肉涂善存則在一旁貼心為呂方搧風，讓他龍心大悅超開心。

呂方時隔18年來台工作，直呼台灣很多美食，最愛吃麻辣鍋，但要工作怕胖只好戒口，所幸很近之後可以常常來。（圖／阿爾發音樂提供）

呂方上一次來台宣傳國語專輯《Dear呂方》已是2001年，距今相差18年，如今再次推出新作《最後的祝福》，特別請來資深音樂製作人黃韻玲老師寫歌、編曲，希望能藉由這次新歌勾起歌迷的回憶，也給年輕一代不一樣的感受。

《最後的祝福》講述成熟人內心的感情世界，在MV探班現場被問及與小21歲女友是否好消息將近？呂方笑說，「暫無結婚計畫，到我這個階段，這（結婚）不是最重要的，如果我真要小孩，才會考慮結婚」，更說，「不是每個人都要結婚，也可以不結婚一直在一起」，蠻喜歡小孩的他吐露原因，「怕帶小孩」！呂方僅看過別人換尿布，驚恐說「這工作做怕做不來」！被問及女友是否催婚？「沒有，她很配合的」！無意間透露女友個性很小女人。

「小金城武」涂善存在MV當中，穿著不合身的西裝，飾演面試失利的職員。（圖／阿爾發音樂提供）

華千涵受邀拍攝呂方MV《最後的祝福》，有一幕需要女方躺男生大腿的橋段，戲劇經驗豐富的華千涵，面對年僅24歲、身高181公分的「小金城武」涂善存，卻十分羞澀、不好意思躺，脫口說「怕（對方）粉絲罵」，與在八點檔《春華望露》的壞女人形象差異很大。

(中時電子報)