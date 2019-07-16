60歲退休公務員洪先生自幼罹患小兒麻痺，今年4月起，洪先生隨意動作就會喘，經檢查左邊心臟動脈血管有3處已阻塞近80％，台北慈濟醫院以「動脈心臟繞道術逆接髮」搭配達文西機械手臂，完成微創冠狀動脈繞道手術，讓他重獲新生。

洪先生4年前因急性腎衰竭，開始長期洗腎，患有脊椎嚴重側彎，因隨意動作就會喘，前往台北慈濟醫院就診，經心臟血管醫學中心主任張燕建議冠狀動脈繞道手術，歷經16個小時，順利完成手術，癒後良好，住院2周後出院，回復正常生活。

張燕以全球少見的「動脈心臟繞道術逆接法」，成功完成極困難的手術。「動脈心臟繞道術逆接法」不是從鎖骨下的內乳動脈供血，而是從肋間動脈、橫膈膜動脈、肚皮上的下腹壁動脈供血，將血流改從下腹血管，逆接到心臟，讓這些動脈血液逆流過來供應心肌所需養分。

冠狀動脈繞道手術有兩種，一是取病人腿上的靜脈，一端連接到主動脈上冠狀動脈的發源處附近，另一端則連至冠狀動脈阻塞處之後，讓血液能夠流通，可以順利供應心肌所需養分。另一個方式則是取胸內壁內乳動脈，連接至冠狀動脈阻塞處的下游端，如此血流就會從主動脈正常流出，並改流至冠狀動脈，而非流往胸壁內壁。

動脈血管阻塞的治療，會視阻塞程度給予適合治療。一般小於50％到70％的血管阻塞，可藉由改變生活習慣或給以藥物治療；大於70％的血管阻塞，則需考慮氣球擴張術、心導管支架或是冠狀動脈繞道手術治療。

動脈血管流動的順暢與否，關乎心臟血管血液與養分供應，一旦阻塞，將會引發心肌缺氧或壞死，甚至危及性命。提醒民眾，務必養成定期健康檢查的習慣，一旦發現有上述症狀時，盡快找專業的醫師為您診斷與治療，可避免更嚴重的動脈血管阻塞急症之發生。

張燕表示，長期脂肪形成的堆積物或斑塊剝落堆積在血管中，以及粥狀動脈硬化、狹窄問題，都是導致動脈血管阻塞的原因。當阻塞發生時，會有心絞痛、胸悶、心跳加速、喘、呼吸困難、頭暈、盜汗或臉色蒼白，及疲倦、虛弱、焦慮等症狀。

(中時 )