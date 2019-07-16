女子張淑晶及合夥人黃鐸2013年起，出租套房卻制定不合理條約坑殺房客，新北地院去年7月針對第1波78名受害者所提誣告、詐欺等告訴，合併判張8年2月徒刑，今年5月再就第二波74人被害部分，判張5年6月徒刑；黃鐸部分，新北地院審理後認為，無證據證明他有參與出租過程，今判他無罪。

張淑晶在新莊、中和、板橋等地區承租房子後，再隔間裝潢轉租當起二房東，由於出租的套房品質不佳引發糾紛，張淑晶卻屢對房客提告索討高額賠償金，這些受害房客串聯後組成自救會，提告討公道。

檢方起訴指出，張簽約時對房客宣稱，「連帶保證人」只是聯絡人，要求房客簽下親友姓名，但發生租屋糾紛後，張卻以親友也是共犯為由，控告連帶保證人涉及詐欺、偽造文書等罪，甚至威脅對方「我告贏很多次」。

新北地院去年7月依誣告、詐欺等罪，判張淑晶8年2個月徒刑，共犯黃鐸無罪，目前由高等法院審理中；今年4月再針對第二波部分部分，判張淑晶5年6個月徒刑。

黃鐸部分，新北地院審理後認為，檢方所提證據不足證明黃鐸有參與房屋出租過程，罪嫌不足，今判黃鐸無罪，可上訴。

(中時 )