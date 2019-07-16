彰化縣長王惠美在宣傳記者會上小露一手廚藝，示範她最擅長的蛋料理，一邊煎荷包蛋、一邊準備蔥蛋調味。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美在宣傳記者會上小露一手廚藝，示範她最擅長的蛋料理，蔥蛋香氣四溢。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府將一連舉辦三場次的優質國產土雞、洗選蛋品促銷特賣活動，養雞協會16日準備的整桌豐盛的土雞與蛋料理，令人食指大動。（謝瓊雲攝）

彰化縣是畜產大縣，雞蛋產量佔全國一半以上；彰化縣目前雞飼養隻數約2600萬隻，1年約有140億元的產值。（謝瓊雲攝）

一斤蛋換不到半杯珍珠奶茶，產地直銷、搶救蛋價和土雞肉價！彰化縣政府將自周末王功漁火節起一連辦三場推廣促銷特賣會，國產土雞一隻250元、優質洗選蛋一盒10顆300元，數量有限、歡迎民眾踴躍到場選購。

吃好蛋，就趁現在！彰化縣長王惠美16日在記者會上展露廚藝，下廚示範煎荷包蛋與蔥蛋，香氣四溢，農業處與養雞協會聯手準備蒸、煮、炒、炸多種手法烹煮的料理，包含茶葉蛋、蚵仔煎、炸雞、三杯雞和鳳梨苦瓜雞湯，令人食指大動。

由於老雞汰換太慢，產銷失衡加上夏季消費需求疲軟，全台雞蛋每日生產超量1.2萬廂，目前產地價剩每斤20.5元，不符成本25元，土雞價格也跌到每斤33.2，比去年同期37.2少了4元。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，雞農近日已紛紛讓母雞換羽調節，預估再過兩周蛋價就會慢慢回穩。

王惠美說，雞蛋、雞肉營養豐富，熱量低又富含蛋白質、胺基酸和好的膽固醇，20日將在王功福海宮提供蛋塔、雞肉、茶葉蛋等料理免費品嘗；8月3日在埤頭鄉公所、8月10日在縣府側門，也有優質蛋品和限量各1000隻土雞促銷，歡迎大家把握機會選購。

(中時 )