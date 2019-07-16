由台灣逆轉聯盟協會結合全台18家全台家課後照顧機構舉辦的單車環島活動，即將在7/22啟程，今天在台北夢想之家基金會舉辦啟程典禮，期盼藉著啟程儀式，給予家庭有缺憾的孩子，感受到來自社會的關愛。

台灣逆轉聯盟在準備啟程典禮之時，經歷創辦人之一、台東孩子的書屋董事長「陳爸」陳俊朗驟逝的噩耗，頓時聯盟陷於愁雲慘霧，一度評估是否續辦，但經內部充分討論，想到「陳爸」對這些逆境孩子的愛，即便遇到再艱難的環境，也要擦乾淚水繼續往前走，因此聯盟成員不敢掉以輕心，繼續完成「陳爸」的使命，帶領孩子忍痛完成環島的各項預備。

啟程典禮開始以「陳爸」在逆轉聯盟的點點滴滴作為追思回顧，幾位創辦人劉宜中、郭志彬、廖文華，也當時4人在2013年社會創業家認識，到後來的創建逆轉聯盟的革命情感， 4人努力陪伴並幫助全台課後照顧單位機構的領導人的宏願，也在短短五年間達到18家機構的結盟，逆轉聯盟所展現之高度及影響力不容小覬。

(中時電子報)