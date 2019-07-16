新北市中和大同育幼院所今（16日）舉辦一年一度的希望盃。（實習記者陳志綸攝）

新北市中和大同育幼院所今（16日）舉辦一年一度的希望盃。（實習記者陳志綸攝）

新北市中和大同育幼院所今（16日）舉辦一年一度的希望盃。（實習記者陳志綸攝）

新北市中和大同育幼院所今（16日）舉辦一年一度的希望盃。（實習記者陳志綸攝）

新北市中和大同育幼院所今（16日）舉辦一年一度的希望盃，今年以「希望之星，友伴同行」作為精神標語，邀請澎湖、宜蘭、雲林等地的兒少家扶安置學園一起參加，由各地學園園長攀樹比賽揭開活動序幕，未來3天學員們將投入才藝大賽、參訪等活動，培養心靈、重新認識自我。

希望盃自2007年舉辦，今年已經邁入第13年了，該活動為家扶基金會每年為了特別安置服務的兒少特別安排的活動，每年都有舉辦才藝大賽。近年來因學員人數下降的緣故，調整為園生自主規畫，透過學童相互交流，促進孩子間的互動認識。

今年首度為大同育幼院院生所主辦，所有活動設計規畫都由大同育幼院學員自主規劃籌備。

今年有別以往，開場特別舉辦攀樹活動，拉起希望盃的序幕，由各學園園長比賽，用盡吃奶的力氣爬上樹上按壓「尖叫雞」，並拉下活動精神標語「希望之星，友伴同行」，在底下的孩童們賣力尖叫，為自己學園的園長大聲加油，園長們以自身投入的方式參與活動，想必學員們定能效法，全心全力專注於接下3天的活動。

現場活動反應相當熱烈，更邀請到了台北市議員徐立信、大同育幼院院長黃劍峯、家扶基金會董事長趙犁民，以及執行長何素秋到場為學員們打氣。

黃劍峯表示，這一次希望盃活動特別感謝所有贊助單位及協辦單位，讓學員們能夠齊聚在一起，透過活動能讓大家有個豐富、多元的快樂暑假！

趙犁民表示，他在基金會擔任董事職務已經22年，到現場的小朋友們是相當熱情，相信這些學童將來一定是國家社會重要的棟樑。感謝所有的社工老師，個位園長的協助下，才能夠順利帶領我們的學童，讓活動順利進行！

(中時 )