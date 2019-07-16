一名精神狀態不佳婦人從７月初就離家出走，在外四處遊蕩，家人報警協尋毫無效果，中正一分局忠西所巡佐王永勤及員警曾宇平日前巡邏經過台北車站，看見婦人半夜獨自坐在路邊，經上前關懷，發現是失蹤協尋人口，隨通知家屬前來領回，讓家屬感謝不已。

據悉，中正第一分局因位在台北車站旁，每天進出人員眾多，也包括許多遇到困難的民眾在此徘徊，因此警方經常扮演「協尋能力者」的重要角色，忠西所長期以來更是對於尋人工作不遺餘力，累積豐富經驗，也曾多次榮獲警政署表揚。

忠西所巡佐王永勤、警員曾宇平日前在凌晨３時執行巡邏勤務，在巡經台北車站周邊時，發現一名婦人獨自坐在路邊休息，神色異常，員警擔心婦人安全上前關心，透過警用小電腦查詢婦人身分，得知婦人走失多日，家屬已報警協尋中，員警隨後聯繫家屬前來領回。

婦人家屬接獲警方來電後，十分感激，立即趕往派出所，見到失聯婦人，不禁喜極而泣，並感謝警方的協助。家屬向警方表示，婦人時常一人獨自外出，今年7月初外出時，因遲遲未返家，便向鄰近分局報案求助，婦人走失的這段時間，家人一直擔心婦人的身體狀況，每晚都無法安穩入睡，直到接到警方來電，才終於放下心中大石，對於員警積極為民服務的熱誠，感到十分的感謝。

(中時 )