歐洲經貿辦事處今日發表「2019 歐盟-台灣雙邊關係概況」，除了針對台歐盟服務貿易關係有更深入剖析，同時也首次以獨立章節概述歐盟會員國與台灣的雙邊合作交流。

歐洲經貿辦事處強調，對歐盟而言，台灣是具吸引力的市場，尊重智慧財產且政府干預相對較低。歐盟與台灣在2018 年的雙邊經貿往來表現亮眼，貨品貿易總額達519 億歐元，創歷史新高，也使得台灣在2018 年躍升為歐盟全球第15 大貿易夥伴(2017年為全球第21大)。

根據最新數據，台歐盟雙邊服務貿易總額在2017 年達到102 億歐元，較前一年顯著成長24％。歐盟仍是台灣最大的外來直接投資(FDI)來源，占台灣FDI的總存量30％。

除了貿易投資關係，在人權議題、氣候變遷、循環經濟與科研等領域的合作交流也有詳盡介紹。歐盟認為，台灣是理念相近的夥伴。

即將在今年8 月離任的歐洲經貿辦事處馬澤璉處長回顧任內的四年，見證了歐盟與台灣雙邊關係的許多重大進展，也促成許多首次合作，包含2016 年首屆歐盟創新週(European Innovation Week) 搭起台歐盟產業與新創公司的合作橋樑，以及2018 年舉行的首屆台歐盟人權諮商(EU-Taiwan Human Rights Consultations) 等。

馬處長也很高興見證台灣通過亞洲第一的同婚合法，確立台灣在亞洲地區人權先鋒的地位。另外，歐盟在今年6 月27 日解除了台灣在非法、未報告、不受規範(IUU) 捕魚的「黃牌」，未來也將與台灣成立IUU 工作小組，持續合作打擊非法捕魚。

(中時 )