海大泳池驚傳溺水，9歲女童送醫。（張穎齊翻攝）

海大泳池驚傳溺水，9歲女童送醫。（張穎齊翻攝）

9歲林姓女童今（16）日下午在家長陪同下，於國立台灣海洋大學游泳池游泳，怎料卻不慎溺水，救生員見狀趕緊實施心肺復甦術（CPR）和「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）急救後，恢復意識，目前被轉送到基隆長庚醫院救治。

女童今日下午5時許，在海大泳池內戲水時，不慎溺水，一旁的泳客見狀，趕緊將女童拉出泳池，家長也趕緊通報消防局求救。

海大表示，基隆市立游泳池近期正在維修施工，所以使得海大泳池的泳客增加，女童溺水當下，泳池現場有3名救生員，且有配置AED，救生員發現女童溺水後，有立即實施並使用AED，而女童在送到醫院前已經甦醒，恢復意識。

女童首先是被送往三軍總醫院基隆分院正榮院區急救，但院方表示，因為院區沒有小兒科加護病房，女童到院時已恢復血壓心跳及意識，無需急救處置，為爭取後續治療時間，第一時間轉送基隆長庚，以利安排後續住院醫療處置。

據了解，女童到長庚醫院時，臉色發白並流鼻血，有吸入性肺炎現象，目前正在小兒科加護病房治療中。

(中時 )