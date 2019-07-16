苗栗縣長徐耀昌透過臉書直播挑戰高接梨品種大考驗，行銷在地好梨。（何冠嫻攝）

三灣鄉栽種水梨有成，16日苗栗縣長徐耀昌透過網路直播挑戰高接梨品種大考驗，帶頭行銷三灣梨，公所也因應年度水梨季舉辦「誰來梨我」活動，廣邀親子體驗三灣的客家文化風情。

三灣鄉水梨種植面積約60公頃，年產量達120萬公斤，品種以豐水梨、蜜雪梨為主，口感多汁香甜、清脆爽口，甜度達13度以上，受市場青睞。三灣鄉農會16日舉辦苗縣豐水梨評鑑競賽，特等獎由三灣梨農黃梁生奪下，徐耀昌與苗栗縣議會議長議長鍾東錦、三灣鄉長溫志強、三灣鄉農會理事長廖盛榮等人表揚獲獎果農。

評鑑委員表示，由於今年氣候高溫少雨影響，豐水梨多面臨梨蜜症與果實較小問題，但苗栗果農們憑藉豐富經驗，仍維持水梨品質與甜度。三灣鄉長溫志強表示，8月10、11日在五穀廟前廣場舉辦的三灣水梨節「誰來梨我」活動，結合全國路跑、農產品展售、客家樂團等藝文表演，將迎接來自各地500名路跑選手與遊客們，盼能感受到山城美景並享受在地美食。

(中時 )