目前正出國拚外交的蔡英文總統，特別為下周五即將開賽的U12世界盃少棒賽拍攝宣傳影片，扮起棒球投手與台南市長黃偉哲俐落傳接球，為U12小將加油，也為台灣加油。

影片裡，可以看到蔡英文與黃偉哲拿起棒球手套，穿起Champ Taiwan（諧音：全台灣）的棒球應援T恤，在總統府廊道傳接球。片中還帶進台南好吃的芒果、觀光景點，以及各行各業的市民臉孔，展現台南全市總動員的意象，期望為國人帶來精彩賽事，並用台南人的熱情和豐盛觀光景致，歡迎來自世界各國的朋友，在台灣也能做「國民外交」。影片連結：https：／／www.facebook.com／taiwanweicher／videos／724789261309427／。

台南市政府新聞處指出，U12世界盃少棒賽將於7月26日至8月4日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊將於26日的開幕首戰將遇上棒球強國古巴，相信將是一場精采可期的強強對決。市府邀請全台民眾一起來趟棒球小旅行，到台南旅遊，也進場為U12小將加油。

(中時 )