文化大學新聞系主任胡幼偉預言，韓很可能贏得2020總統大選。理由是韓國瑜一路過關斬將，就像打「解救韓國瑜」的電玩；「這關過了，下一關會更難」，最後一關，就是「大家一齊幹掉蔡英文」！

胡幼偉以電玩妙喻韓的崛起，也像是韓粉集體陪同韓玩闖關遊戲，韓粉的心態就像是一玩電玩，這關過了，下一關會更難；但你會更來勁，一定要過更難的一關才甘願！你不玩，但看到身邊好多人在玩，都在享受挑戰成功的成就感，你心動了，終於也跳下玩。一玩就不能罷手了。就是這樣，愈來愈多人都跳下來玩了。因為很刺激，贏了會很爽，很有成就感！

胡幼偉說，他很明確的說韓粉絕對不會只有兩百萬；韓贏了高雄後，如不選總統，韓粉就沒東西玩，遊戲就結束了；韓一選總統，更刺激的遊戲和挑戰又開始了，要一齊玩的人就會暴增；初選一過，大家癮頭更高，加入挑戰的人會更爆增好幾倍。如果有人脫黨參選，遊戲會更刺激，玩的人會更多。

胡幼偉直言，這場遊戲。最後一關，就是「大家一齊幹掉蔡英文」！難度比初選更高，挑戰更大。這場「解救韓國瑜」的遊戲，大家已經合力過了兩關，韓粉會自問要不要加入一齊玩、一齊拼？很刺激，很難，但是，贏了會很爽，很有成就感！韓若贏了總統大選，他就是這麼贏的！

(中時 )