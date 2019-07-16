康橋國際學校秀岡校區管絃樂團近日前往日本，參加「2019年富士山河口湖國際青少年音樂祭」，異國學子們一同譜出美妙樂章。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區管絃樂團近日前往日本，參加「2019年富士山河口湖國際青少年音樂祭」，異國學子們一同譜出美妙樂章。（葉書宏翻攝）

康橋國際學校秀岡校區管絃樂團近日前往日本，參加「2019年富士山河口湖國際青少年音樂祭」，異國學子們一同譜出美妙樂章。（葉書宏翻攝）

沉醉動人旋律，音樂無分國界！康橋國際學校秀岡校區管絃樂團近日前往日本，參加「2019年富士山河口湖國際青少年音樂祭」，異國學子們一同譜出美妙樂章，難得的國際音樂交流，讓熱愛音樂的孩子走向國際舞台，更多人能夠聽見台灣的好聲音。

音樂是一種不分疆界的語言，康橋學子不僅與當地的「東京都立富士高等學校」互相交流，交換演奏經驗、學習心得，彼此教學相長，也與之共同演出《拉黛斯基進行曲》，輕快的節奏搭配氣勢磅礡的鼓聲，全場掌聲不斷。

康橋秀岡校區管弦樂團2010年創團以來，在國內的音樂競賽中獲獎無數，不僅在107學年度全國學生音樂比賽中，榮獲特優第一名的佳績，這更是管弦樂團成立迄今九年以來，第七次摘下全國冠軍，為全國知名強隊，這在在展現學校努力推動「一人一才藝」藝文教育的成果。

康橋藝文中心主任江翠蓮則說，康橋學子的高水準演出令國外團隊大為讚賞，能與國際音樂大師們同台演出，深感榮耀且受益良多，學生與當地學校也搭起友誼的橋樑，雙方一見如故般相知相惜，即便活動結束後仍然依依不捨。

康橋也指出，學校期望培育出具國際競爭力的社會菁英，透過國際音樂交流，學生不僅可以精進音樂領域技能，更能從中拓展國際視野，認識世界文化，增加語言能力，學習成果豐碩。康橋也重視孩子的多元學習，透過各式的特色社團、藝文展演及跨領域學習，鼓勵孩子從中探索自我興趣，進而走出自己的一片天！

(中時 )