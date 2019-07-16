高雄市長韓國瑜通過國民黨初選後，外界都在討論接下來「經濟藍」與「本土藍」的對立。國民黨中央委員連勝文分析，其實國民黨三個主要候選人的核心理念很相近，因此可以相信，若國民黨明年執政，至少在經濟發展的領域，國民黨的總統個人及整個執政「團隊」，還是可以穏健的推動台灣經濟發展。

連勝文觀察國民黨初選中，三個主要候選人的各種政見，不論是在內政、兩岸、社福、勞工、經濟、財政、退休金制度及青年等，除了一兩項個別特殊的主張外，其餘大部分政策的核心理念都非常相同。

尤其是在財經領域，主要參選人都還是走中間或中間偏右的務實路線，而非已經在台灣證明行不通的左派路線，因此所謂的「經濟藍」或經濟型選民，是可以相信，若國民黨明年執政，至少在經濟發展的領域，國民黨總統個人及「整個」執政「團隊」，還是可以穏健的推動台灣經濟發展，增加就業，並提升國民收入。

連勝文指出，國民黨過去執政，除了政治議題外，在經濟的領域，大都是集「團隊」的智慧形成決策，像「證所稅」這種由極少數人，因政治迷思，外行領導內行而造成大錯的情況並不多見，也因此付出慘痛代價，學到教訓，因此大家應該可以放心把國家未來經濟發展重任，交給國民黨執政團隊。

連勝文表示，不論韓國瑜、郭台銘或王金平，與他的家人或他個人過去都有不少互動，而他從旁觀察，他們都對國家未來充滿熱忱，做人大開大闔，目光遠大又勇於任事，而在治國理念相近的情況下，一定有真誠合作的高度可能性。

連勝文並呼籲，不管是政界還是媒體界的人，這個時候千萬不要越幫越忙，也不要利用踐踏別人的方式來急著表態，切記只有明年1月11日的勝利，大家的付出才有真正的意義。

(中時 )