新北市新店警分局15日舉辦小小警察體驗活動，由地方安親班老師帶領幼童走出校園，來到新店分局雙城派出所進行參訪。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局15日舉辦小小警察體驗活動，由地方安親班老師帶領幼童走出校園，來到新店分局雙城派出所進行參訪。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局15日舉辦小小警察體驗活動，由地方安親班老師帶領幼童走出校園，來到新店分局雙城派出所進行參訪。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局15日舉辦小小警察體驗活動，由地方安親班老師帶領幼童走出校園，來到新店分局雙城派出所進行參訪。（葉書宏翻攝）

有鑑於新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，新北市新店警分局15日舉辦小小警察體驗活動，由地方安親班老師帶領幼童走出校園，來到新店分局雙城派出所進行參訪。

這次參訪，雙城派出所所長林維群特別規了警用車輛及防彈衣、指揮棒、反光背心等裝備給小朋友試穿試戴，讓小朋友體驗當個小小警察，所長林維群並以生動活潑的教導，讓小朋友們對於交通規則及犯罪預防與自我防衛觀念留下深刻的印象。

隨後由小朋友自由提問，瞭解警察工作的內容及辛勞，最後小朋友紛紛表示：「謝謝警察叔叔」、「我長大以後要也要當警察」等語，也讓所內參與活動的警察同仁感到十分欣慰與感動。

安親班老師表示，新聞上層出不窮的社會案件真的讓家長很擔心，新店分局能夠舉辦這樣的活動，建立小朋友自身安危意識真的很重要，真的非常開心新店警方能夠舉辦這樣有意義的活動，也非常感謝派出所長的熱情接待，相約有機會將再次到訪。

(中時 )