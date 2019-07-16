BAE公司已獲得美國陸軍的新遠程火砲(Extended Range Cannon Artillery , ERCA)研發計畫案，將以M109自走砲為基礎加以改造，這項合約達到4500萬美元。

防衛新聞(Defense News)報導，根據美國陸軍的計劃，這項火砲改造計畫稱為「帕拉丁綜合管理」(Paladin Integrated Management)，BAE將要負責改造現役的M109A6，以及未來M109A7自走砲。M109A6自走砲被賦與帕拉丁(Paladin )之名，也就是聖騎士。

美製M109自走砲，即使是較新款的A6帕拉丁式，仍是38倍徑砲管，射程已經不足。(圖/美國陸軍)

ERCA計劃是美國陸軍提出的精確、遠程火力改進的努力，相比於國際上的潛在敵手的大砲，射程都超過60公里，相比之下美國的火砲射程明顯不足，仍止步於40公里以下。

根據BAE公司聲明，研發中的M109A7榴彈砲，將會從軟硬體方面改造，轉換為ERCA大砲。首先要先增加M109的砲管長度，從目前的38倍徑(590公分)，替換更長的58倍徑(900公分)，砲管長度增長，砲彈初速才會增加。然而砲塔必須改造，才能容納900公分的砲管。

德國PzH2000自走砲，口徑與M109同樣是155公釐，但砲管達到52倍徑(546公分)，火砲射程自然較遠，大約40~60公里。(圖/德國陸軍)

2018年12月，一輛安裝長砲管的M109A6，在亞利桑那州尤馬試驗場(Yuma Proving Ground)進行測試，顯然是增程火砲試驗的一部分。

不過，BAE希望能保持現有M109的重量，以盡量減少對底盤的性能影響。

除了砲管與砲塔的改造，也需要新式砲彈。BAE也負責開發精準與抗干擾能力的砲彈改造套件，這種套件必須與現有和新型遠程砲彈相容。

XM113是一種彈底吹氣彈，可以增長砲彈射程。(圖/美國陸軍)

ERCA計劃分兩個階段，初期階段先改造砲彈，增程砲彈的射程可超過40公里，稱為XM113火箭輔助砲彈(XM1113 High Explosive Rocket Assisted Projectile )，這個計畫已接近完成，可望在幾年內提供給砲兵單位。

遠程目標是開發超長射程的大砲，射程將堪比彈道飛彈，達到1000海里(1,852公里)，成為一種戰略性遠程加農炮。

(中時電子報)