楊小黎出席她代言的氣墊鞋開幕剪綵活動。（林淑娟攝）

楊小黎出席她代言的氣墊鞋開幕剪綵活動。（林淑娟攝）

楊小黎出席她代言的氣墊鞋開幕剪綵活動，好友吳政迪站台。（林淑娟攝）

楊小黎出席她代言的氣墊鞋開幕剪綵活動。（林淑娟攝）

去年獲得金鐘獎女配角獎的楊小黎，最近忙拍三立《天之蕉子》，她16日出席Kimo德國手工氣墊鞋開幕剪綵活動時，自曝私下有俠女性格，常對不公義的事發聲，被助理稱「楊哥」，日前她就因劇組負責的人沒拿捏好人數，導致她以及部分工作人員、臨演沒有飯吃，她理智線斷，直接到負責的單位大喊：「大家這樣沒吃東西怎麼工作？」她昨解釋，自己正在減肥沒關係，但工作人員很辛苦，她氣的點是「連吃飯這麼基本的事情都沒有辦法滿足，怎麼可以？」

她透露拍這部戲辛苦程度有如拍了4部戲，因為很熱很累，從3月拍到現在過程像「修行」，考驗她自己是否真的這麼熱愛戲劇，「我們根本是在拍《天之焦子》，烤焦的焦！」接拍之前她曾算塔羅牌想知道這部戲可以為她帶來什麼，「當時就知道會很痛苦。但也是一個療癒過程，所以我一定要接，因為秀玉這角色性格跟我太不一樣了，秀玉有著很多我非常討厭的人格，這讓我之後比較不會討厭這樣的人」。

最近劇組正趕殺青，她笑說每天宛如在昆蟲館拍戲，除了吳怡霈被隱翅蟲咬到，她也踩到螞蟻窩被紅螞蟻咬，拍哭戲時，背上遭金龜子當成休息站停歇，前一天還有獨角仙在她脖子上爬，平常用電蚊拍電蚊子，就像放鞭炮一樣「ㄆㄧㄤ」聲不斷。她透露過兩天就將在「昆蟲舘」拍一場讓她「挫咧等」的血淋淋生產戲。

她在演藝圈擁有好人緣，今出席開幕活動連金鐘視帝好友吳政迪、藍甯彤及許時豪都來站台。吳政迪跟她是多年網友，常在臉書為她加油打氣，日前還專程南下嘉義探她班，結果陰錯陽差沒約好，在大半夜傻等她兩個多小時才見到面，溫暖情意讓楊小黎備感窩心。

(中時 )