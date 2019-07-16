▲南開科大與南仁湖企業集團簽定合作意向書並與全體貴賓還有全體與會的青農合影。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉長丘埔生在列席「國姓鄉小農關懷說明會」，並代青農向南仁湖集團爭取上架費用能獲最大優惠。（楊樹煌攝）

▲南仁湖企業流通事業群代表黃秋玉協理，向所有青農介紹無毒農業、認識「三章一Q」的概念以及道農市集經營模式。（楊樹煌攝）

▲南仁湖企業流通事業群的黃秋玉協理以圖片說明國道休息服務區「道農市集」通路攤位。（楊樹煌攝）

南開科技大學執行大學社會責任實踐計畫繼成功協助國姓鄉食、遊、伴手禮，輔導上架全國最大票券平台試營運後，今16日續展開公益友善農業關懷主題，在國姓鄉農會舉辦「國姓鄉小農關懷說明會」，讓國姓青農與南仁湖企業集團面對面溝通，同時簽定合作意向書，未來國姓農特產品也將進入國道休息服務區的道農市集成為有效通路。

這項南開科大USR團隊挺小農，引進國道休息服務區-道農市集通路的「國姓鄉小農關懷說明會」，16日下午在國姓鄉農會3樓舉辦，南仁湖企業流通事業群代表黃秋玉協理、南開科大USR計畫主持人江昭龍、國姓鄉長丘埔生及國姓當地小農近百人與會。

具多年輔導農民進入「道農市集」經驗的南仁湖企業流通事業群代表黃秋玉協理，在會中特別向所有青農們介紹無毒農業及認識「三章一Q」的概念，還有道農市集經營模式，如何打造出「臺版日本道之繹」的示範，意即在國道服務區賣國姓新鮮蔬果的概念。

黃秋玉協理並也說明南仁湖企業目前道農市集規劃的國道服務區有多少站，包括中壢站、湖口南(北)站、西螺南(北)站、古坑站、東山站及關廟南(北)站等7個服務區，除連假或特定國定假日，一般時間都選在每周六、日開辦，其中以古坑綠隧驛站是輔導青年農民進入地產地消最佳典範，讓農民都深感興趣。

南開科大USR計畫團隊認為，國姓鄉農特品豐富，如咖啡、枇杷、棗子、草莓、山蕉等品質在全國名列前茅，南開科大希望結合「好農、新鮮、在地」的理念，透過南仁湖企業的輔導經驗，提供消費者喜愛並經過檢驗合格的當季農產品，以道農市集輔導小農成功創立自己品牌，新增通路，以創造新營運收益。

南開科大、國姓鄉青農及南仁湖集團也都期待經過這場說明會及輔導後，國姓農特產品也能馬上進入道農市集。

(中時 )