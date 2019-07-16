20190713中天新聞 綠媒「捧郭黑韓」 謝寒冰：唯中天沒被買

高雄市長韓國瑜贏得國民黨黨內總統初選，真正的挑戰現在才要開始。名嘴陳揮文昨晚在廣播節目上談起綠媒在節目中不停黑韓的現象，他忍不住嘆了一口氣，「唉！我覺得時間會說明一切啦。」同時也揭開電視圈的殘酷真相，直言這些節目就是專門做給討厭韓國人的人看，光吃這塊收視率就進榜，所以也不用談蔡英文、柯文哲，光罵韓國瑜就好了。

陳揮文昨日在廣播節目中直言綠色媒體早就把韓國瑜當假想敵，幹嘛拿證據？就一直罵就好了啦，一個農舍罵2個小時收視率很好，大家看了津津有味。他直指這些節目是專門做給討演韓國瑜的觀眾看，光吃這塊節目就會進收視率榜，「我談蔡英文幹嘛？我幹嘛談柯文哲？不重要啊，沒人要看啊。你挺蔡英文罵蔡英文，挺柯P罵柯P都沒人要看，我就罵韓國瑜就好了啊。」

陳揮文還揭開電視圈不為人知的幕後祕辛，稱這些政論節目其實是不停在「試題目」，舉例如果節目罵農舍議題收視率一直不好，製作單位、主持人就會動搖，試個幾次後就會換題目了，但若罵韓國瑜農舍議題收視率持續看漲，就會繼續做這個議題、繼續罵。

「這就是他們的邏輯，很幼稚很可笑對不對？我跟你講每家電視台都一樣，每個新聞台每個節目都一樣。」陳揮文坦言自己是在講風涼話，畢竟他當來賓也不用扛收視率，收視率低或高也不會影響他的車馬費，只是想解釋給聽眾朋友知道，為何黑韓國瑜的節目會繼續做之音，同時也呼籲韓粉別看這些節目，因為收視率掉下來，這些節目就換題目、跑去罵別人了。

(中時電子報)