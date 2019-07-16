曾文水庫每日16時至次日9時滿載發電放水。（南水局提供）

依據中央氣象局預報資料，目前菲律賓東方海面熱帶低氣壓已形成輕度颱風丹娜絲，並持續接近台灣，南水局已做好各項整備應變，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。

曾文水庫16日蓄水率已約86％，如累積降雨量再達80毫米，即將滿庫。另牡丹水庫蓄水率約75％，如累積降雨量達130毫米，水庫也滿庫。

目前牡丹水庫已進行調節性放水每秒10立方公尺，且持續放水中；曾文水庫也於每日16時至次日9時滿載發電放水，上述兩水庫必要時均會加大放流量，以增加水庫蓄洪空間。

時值颱風季節，民眾可由南水局全球資訊網(www.wrasb.gov.tw＼index.aspx)查詢所轄堰壩水情資料，也可由水利署防災資訊服務網(fhy.wra.gov.tw.)查詢水庫放水資訊。

南水局局長連上堯呼籲民眾，隨時注意水庫調節性放水或洩洪訊息，水庫放水時，也會透過「細胞廣播服務」（CBS）發送放水訊息至水庫下游河川兩岸民眾的手機時，提醒民眾遠離河床以確保安全。

(中時 )