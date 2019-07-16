台南林百貨帶著台南好物前進日本沖繩。(曹婷婷攝)

台南林百貨帶著台南文創商品飛往日本沖繩，讓世界看見台南！林百貨應沖繩RYUBO百貨邀請，7月23日將於沖繩舉辦海外展售會，展售至8月31日，這也是林百貨首次到日本拓展通路，期望讓更多人認識台灣台南林百貨魅力，而台南也同步推出沖繩限定版紀念商品。

根據沖繩縣政府觀光事務單位統計，去年到訪沖繩的遊客達957萬人次，刷新歷史紀錄，林百貨帶往沖繩的商品包括林百貨紅色手提包、台南藺草節氣包，台南職人手作帆布包林娃娃系列設計商品、劍獅石敢當等。林百貨鎮店之寶2座老櫃以及老沙發花布椅也以模型於沖繩重現。

台南市長黃偉哲今天和RYUBO百貨取締役營業本部長高岡義泰等人一同見證林百貨即將飛往沖繩。黃偉哲表示，這次林百貨到沖繩琉貿百貨展售具台南風味特殊商品，是一個值得期待的開始，台南與沖繩在許多方面都非常相似，在觀光推展、在文化、農業甚至科技技術交流有很大合作空間，期待雙方能有進一步交流。

林百貨陳慧姝董事長表示，感謝琉貿百貨社長大力支持與推動，最後拍案於琉貿百貨內新創立的樂園百貨店，推出期間限定林百貨海外展售會，期透過本次合作喚起兩個城市合作，讓世界看見台灣，更讓世界看見台南。

高岡部長表示，透過展售會可以感受到台灣原來與沖繩這麼近，不管是距離或文化都很相近，希望藉由展售會將台灣好商品、好東西、好文化推廣到沖繩，介紹給更多在地的日本人，或當地的海外觀光客。

林百貨指出，為了此次海外展售會，雙方接洽溝通十多回，屆時，林百貨大型布條也將出現在沖繩知名景點國際通，宣傳台灣台南好物，讓世界各地旅人到訪沖繩也能遇見台灣台南。

(中時 )