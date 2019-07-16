饒舌鬼才熊仔與索尼音樂共創全新品牌「能火」，品牌涵蓋熊仔新專輯以及旗下虛擬藝人「豹子膽」(BOWZ)，持續挖掘更多嘻哈新人，更要將「能火」的純粹精神發揚光大，即「不盲從，也能火」，樹立獨一無二的自我價值。

熊仔表示非常鼓勵創作者都能夠保有冒險家的精神，如同掌上型遊戲機一般，「關關難過，關關過」，保有外星人的思維，超越自己。

經歷過上半年同步進行宣傳和連載的時期，熊仔近期找回了無壓力下創作的快樂，笑說自己的生活除了創作外就是打電動。創作遇到的瓶頸不外乎是時程上的壓力以及追求在完美結果的呈現，同時也得滿足粉絲們的期待。未來有空檔將進修音樂相關學程。

榮獲2019年金曲獎評審團獎的同門師姐「王若琳」現身力挺，讚許熊仔的勇氣，自創品牌滿足了內心的成就之外，相對上肩膀所扛的責任也會越來越重。獻上超大金曲獎獎盃模型，預祝熊仔明年橫掃金曲獎！熊仔則回應：「得獎很重要！不過一切還是隨緣」。

這次熊仔以虛擬角色「豹子膽」(BOWZ)之名推出睽違4年的全新概念大碟《夢想成真》，期許為華語樂壇帶來新一波嘻哈熱潮！

(中時 )