往年中元節前豬肉需求增加總會帶動價格上漲，今年中元節為8月15日，距今（16）日還有約一個月，農委會表示，依據5月底養豬頭數調查，7、8月肉豬供應量應較去年同期充裕，預計中元節前一周毛豬供應頭數可達2.5萬頭，應能充足供應市場需求。

農委會表示，根據5月養豬頭數調查，60公斤以上肉豬約133.6萬頭，較去年同期129.2萬頭增加4.4萬頭，30至60公斤肉豬約132.7萬頭，亦較去年同期130.6萬頭增加2.1萬頭，故7、8月肉豬供應量較去年同期充裕；並且，今年上半年豬肉進口量已達4.5萬公噸，與去年同期進口量相當，總體豬肉存量相當充足。

農委會說，為充分供應中元節前豬肉需求，預計8月份調配毛豬每日平均供應量約2.3萬頭，與近5年調配量相當，節前一周平均每日毛豬供應頭數達2.5萬頭，籲請養豬業者依調配數量秩序出豬，共同穩定國內豬隻供應及市場需求。農委會也會視市場供需量協調台糖公司適時增供。

(中時 )