長榮航空空服員罷工20天落幕，勞資方的角力仍在檯面下繼續爭鬥，長榮航空公司昨與長榮航空企業工會昨進行第二次勞資爭議調解，雙方無具體共識。長榮航空已多次批評桃園市空服員職業工會與企業工會是「一批人馬、兩塊招牌」，不只篩選會員資格，以「買一送一」優惠入會的方式，更帶有極大爭議，長榮已發文希望官方出面解釋。

長榮航空企業工會成立於2016年，理事長為廖以勤，其他理事還有曲佳雲、李瀅、丁紹明、郭芷嫣、曾競以、胡曉萱、王美心、黃蔓鈴等空服員，這份名單幾乎與空服員工會幹部重疊。為拉攏機師與地勤，企工去年4月補選李信燕、蔡勝旭2席理事，其中李信燕為桃園市機師職業工會理事長。

長榮航空企業工會與空服員工會、機師工會合作「買一送一」方案，只要繳費加入空服員工會或機師工會，可直接保送進入長榮企業工會，約有200名機師、200名空服員因此免繳第二筆費用，填了申請書直接入會。

知情人士透露，長榮企業工會宣稱有近千人，實際上可能只有600人左右，機師、空服、地勤各占三分之一。按理說，企業工會應該是讓所有員工都能加入，長榮企工卻透過嚴格的篩選，確保由桃產總的人掌握，尤其規定有主管職的人不能加入，但理事長廖以勤自己就是飛機後艙最大的事務長，領有職務加級、機票福利也比照主管，有雙重標準之嫌。

此外，空服員工會入會費5000元、年費2400元，長榮企業工會也比照辦理，但「買一送一」的錢全給了空服員工會，企業工會一毛未收，未來的經費要從何而來？入會門檻高、財務不透明，讓許多長榮基層員工望之卻步，工會被桃產總牢牢把持。

在長榮航空眼裡，公司員工超過萬人，企業工會人數不到千人，且是經過特別篩選，根本不具代表性。

針對以外部職業工會身分逕自優惠成為企業工會的操作方式，是否符合工會相關法規並具正當性、合理性？長榮航空7月11日發文勞動部與桃園市勞動局，希望官方能協助解釋，並附上今年5月2日與企業工會開會的錄影、文字檔與會議記錄，證明企業工會幹部確實以買一送一招攬會員。

(中時 )