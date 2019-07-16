林務局南投林區管理處新任處長由李政賢走馬上任，並於16日舉行交接暨宣誓就職典禮，由林務局長林華慶親自監交，原任處長李炎壽於16日交接後同時榮退。

林務局長林華慶今在交接賽禮上，特別肯定李炎壽處長在南投戮力完成的種種績效，並鼓勵南投處所有同仁在歷任處長多年來打下的根基、以及未來在李處長的帶領下，能繼續的努力為林業貢獻，讓更多國人充分享受森林的價值。

李炎壽處長是在105年11月調派至南投林區管理處，致力於林業工作，並促進南投林區管理與地方各級公務機關之公誼，交接日典禮賀客盈門。

新任的處長李政賢，國立屏東科技大學森林學系碩士畢業，76年普通考試林業科、96年公務人員升官等考試簡任考試林業技術及格，歷任臺東林區管理處技術員、副技師、技師、主任，林務局科長、專門委員、簡任技正，屏東林區管理處副處長，花蓮林區管處副處長等職務，並於100年9月1日至102年1月15日駐行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會協助重建工作，資歷完整，經驗豐富。

(中時 )