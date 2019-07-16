高平社區舉辦製茶體驗活動，小朋友們也練習如何泡出一杯好茶。（邱立雅翻攝）

龍潭從清朝時代就產茶，早期與北部其他茶產區，曾有外銷世界各地的榮景，後來茶產地逐漸轉移至中南部高山的精緻茶，龍潭地區茶園漸漸沒落，從最多上千公頃，到現在僅剩不到200公頃。銅鑼圈地區目前仍持續產茶，且為了振興產業，社區投入農村再生計畫，盼翻轉茶產業再創高峰。

目前銅鑼圈地區約有50幾公頃土地栽種茶葉，多半為小規模栽種，主打高單價的東方美人茶，另一部分為機器採收製作成手搖飲料或是罐裝茶飲料。協助社區進行社造的李俊憲指出，北部的茶園多屬山坡地，平整的茶園只在銅鑼圈看得到，因高處往下看就像是銅鑼的樣子，因而得名。

李俊憲表示，由於銅鑼圈土質屬紅土，適合栽種茶葉，雖然日夜溫差不若高山，但出產的茶東方美人茶、紅茶，「都不會輸給高山茶葉。」但為了振興在地茶產業，也希望成立自有茶品牌，計畫透過社會公益的方式銷售，跟在地茶農合作，讓茶農有收入之外，中間差額也能回饋給社區，照顧長輩。

高平社區自從前年通過水保局以及桃園市政府農業局輔導通過農村再生，開始進行社區環境的改善與升級，16日當天社區舉辦「銅鑼圈親子採茶，行銷高平茶產業」活動，邀請親子來體驗採茶、揉茶與泡茶等等活動。製茶講師尹國士則指導小朋友如何泡出夏天也甘甜的好茶。

(中時 )