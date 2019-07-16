2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽首度在台灣舉行，23日至27日在台中靜宜大學體育館登場，是各國好手進軍2020東京帕奧的重要資格戰，預計19個國家地區、277名選手角逐，台中市政府運動局長李昱叡、台中市身心障礙體育總會理事長、市議員陳清龍16日受邀出席記者會，勉勵選手超越自我再創佳績，朝東京帕奧目標邁進，為台中爭光。
運動局指出，2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽由國際桌球總會授權、中華民國殘障體育運動總會承辦，將是各國好手進軍2020東京帕拉林匹克運動會（簡稱帕奧）的重要資格戰
，選手將全力爭取佳績，展現台灣的實力。
2018年雅加達亞洲帕拉運動會，中華代表團總獎牌數為2金9銀14銅，中華桌球隊個人賽與團體賽總共斬獲4銀5銅，堪稱奪牌主力，亞洲身心障礙桌球錦標賽，多位亞帕運國手也持續挑戰，朝更高的競技殿堂邁進。
(中時 )
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