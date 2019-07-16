23歲林姓男子，涉嫌在上個月帶著暗裝針孔攝影機的雨傘到臺北市信義誠品，瞄準身穿著短裙的輕熟女偷拍裙底春光，結果她身旁的丈夫發現妻子遭偷拍，暴怒將林男壓制在地，並扭送警局，林男坦承偷拍，臺北地檢署今依妨害祕密罪起訴林男，聲請簡易判決。

但檢警依據偷拍畫面顯示，當天另有5、6名女子疑遭林男偷拍，呼籲案發當天有去信義誠品懷疑遭偷拍的女性，能出面指認。

檢警調查，6月15日下午4時許，1對年輕夫妻和友人相約到信義誠品逛街時，穿著短裙的妻子發現後面有人一直緊跟，告訴丈夫，丈夫發現後有位年輕男子，不斷把手中的雨傘尖端伸往妻子裙下。

丈夫暴怒，跟友人壓制涉嫌偷拍裙底風光的男子，並報警逮捕人，林男坦承，在傘尖上裝了針孔攝影機，若發現有穿短裙的正妹，就會先用手機APP遙控打開針孔，然後緊跟在對方後面，伺機把傘尖伸到她裙下偷拍。

檢警勘驗針孔攝影機內的記憶卡，發現除了被偷拍的年輕妻子外，還有多名被害人被偷拍，但都看不清楚長相，因此檢方先依1個妨害祕密罪起訴，並考量他坦承犯案，向法院聲請簡易判決處刑，另呼籲當天有到信義誠品的女性，若懷疑自己受害，可提告指認。

(中時 )