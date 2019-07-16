張琴(左)與張琴上《MUCH金點秀》。（年代提供）

張琴(左2)與張琴上《MUCH金點秀》。（年代提供）

張琪(左)與張琴年輕辣照曝光。（年代提供）

資深藝人張琪與妹妹張琴日前一起上《MUCH金點秀》，張琪幼時由張琴父母領養，雖無血緣關係，但2人情同姊妹，張琴甚至說：「比親姊妹還親。」姊妹倆出道超過40年，但已將近36年未在螢幕上同台演唱，2人不僅秀出年輕時的絕美照，72歲的張琪還鬆口透露當年與歌壇情侶謝雷「連喜餅都說好了」，雙方家人都相當喜歡對方，但礙於2人肩上都背有父親賭債的重擔，不敢有兒女私情，最後戀情不了了之。

張琪民國53年出道，走紅後領著妹妹張琴進入演藝圈，但當時家中負債累累，2人都相當節省，張琪形容自己喝杯咖啡會用掉店家一整罐奶精，「當奶粉在喝」，讓店家老闆嚇歪，只要看到她光顧都會先把奶精挖一半起來。張琪更挖苦謝雷當年也是省錢一哥，連五毛錢車資都要跟她計較，一句「明天給我」讓張琪記憶猶新。

在八點檔《炮仔聲》飾演「世界集團」豪門阿嬤的張琴，當年去麵攤吃麵時，為了增加飽足感會加入大量的免費酸菜，張琪爆料妹妹是「整罐吃完」。

張琪與副導演楊靜塵2度離婚3度結婚，提到再婚話題，她笑說：「我沒有換人欸！」被一旁同樣再婚的主持人張秀卿虧「好無聊」，她則淡淡地說：「人都有慣性。」

談到當年沸沸揚揚的歌壇螢幕情侶謝雷時，張琪爆料當時謝雷四姊有去家裡說媒，連喜餅都談好了，但2人一心衝刺事業，最終戀情無疾而終，她感慨相遇的時機點不對，但豁然地說道：「年輕、快樂過。」張琪還表示從過世母親床底找到一只鐵盒，裡面放滿她與謝雷的合照以及謝雷個人的大頭照，可見母親一心希望兩人修成正果。

歌手出道的張琪近年投身公益活動，已鮮少上節目，而曾入圍金鐘獎最佳女主角的張琴雖已66歲，但仍活躍於八點檔戲劇，如近年收視高居不下的《炮仔聲》、《甘味人生》等等，演技令人印象深刻。姊妹倆出道超過40年，卻已將近36年未在螢幕上同台演唱，主持人邵大倫問是否有吵架，張琪趕緊解釋是2人各自在歌壇、戲劇圈太過忙碌，才會導致無法同框。

(中時 )