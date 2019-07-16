國民黨與民進黨2020總統候選人都已出爐，如今最大的變數在於台北市長柯文哲究竟會不會出來競選。如今有民進黨議員放話，指出若柯帶職參選就要凍結預算，網友氣炸，直轟當初陳菊跟賴清德棄市長之位北上當官的時候，怎麼議員就全惦惦。

柯文哲會不會參選成為2020最大變數，然而外界普遍認為，若是柯文哲決定參選，局勢將對韓國瑜有利，而民進黨似乎也知道這點，有民進黨議員為此，揚言串聯議會各黨團，凍結柯市府明年度預算，嗆「選完再審」，其中梁文傑就表示，柯文哲自己都不想幹了，提出新預算形同詐欺，那議員審預算也沒意義。

對此網友看到怒嗆：「縣市預算是這樣讓你們操作大選的嗎」、「花媽賴神跑去中央當官怎麼沒看你們出來叫」、「不愧是民進黨，雙重標準最強」、「東廠不是叫假的」、「為了鬥柯文哲，要全台北市民陪葬耶」、「所以我說那個...之前的台南、高雄市長呢」。

(中時電子報)