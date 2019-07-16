立法院立委研究大樓今傳出驚聲尖叫，媒體報導時代力量立委高潞以用與辦公室主任陳士章在樓梯間發生推擠，並傳出陣陣尖叫聲，引發立院幕僚一陣騷動。對此，高潞以用辦公室下午發出新聞稿表示，高潞以用為了要出席院外的行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，而隨行同仁為了扳回她，不慎也摔下樓梯，表示相關報導並非事實，且陳士章已非主任。

據了解，立委研究大樓今下午2點前後在樓梯間發出陣陣尖叫，震動了許多原本正在辦公的助理，聲音一路從7樓傳到9、10樓。

媒體報導，有目擊者看到陳士章從樓梯間衝出，衣衫不整、背心遭撕破，大喊「報警」、「他（她）撕我衣服」，高潞以用身穿粉紅色襯衫，一臉氣憤地走出，當時有不少助理前去圍觀。

對此，高潞以用傍晚發出新聞稿，表示造成大家的緊張跟擔心要先致歉，由於她19日將前往美西進行原住民族的藝文交流，最近忙於籌備美西的活動，「今天中午為了要出席院外的行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯」。

新聞稿表示，隨行同仁為了扳回高潞以用，不慎也摔下樓梯，她要澄清意外事件造成不必要的關注及不實報導。

(中時 )