檢調偵辦中信金弊案，續有發展！檢方訊後，聲請羈押禁見張明田、張明人兄弟，法官今(16)日開庭，認為2人涉犯證交法非常規交易罪、金控法特別背信罪、財報不實及洗錢等罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，晚間裁准羈押禁見。

前中信財務長張明田繼涉入內湖廠辦土地案後，再被檢調查出，張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人，涉嫌在中信金2012年8月處分台南土地、2015年11月處分松壽大樓時，以低於市價賤售，從中獲取上億佣金，涉嫌違反金融控股公司法的特別背信罪。

台北地檢署昨指揮調查局北機組，兵分9路搜索張明田等人住處，共約談張與弟弟張明人、弟媳巫春香中信銀主秘陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、「外資圈金童」子樂投資公司總裁詹偉立等9名被告，另傳喚19名證人。

檢調懷疑，中信2012年8月處分台南土地，由張明田、張明人、巫春香等主導，以低於市價的9000多萬元賤售。

另中信2015年11月出售松壽大樓時，以151億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立，檢調懷疑，張明田等人在出售過程，獲取鉅額佣金，讓中信金蒙受損失。檢方今(16)日凌晨聲押禁見張明田兄弟2人，北院法官下午3點多開庭後認為，2人確有檢方聲押指控犯罪事實嫌疑重大，且有勾串共犯和證人之虞，晚間裁准羈押禁見。

(中時 )