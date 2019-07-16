參加國民黨總統初選候選人的前台北縣長周錫瑋，最美助選員幕僚「虎妹」張聖訢，近來現身直播擔任來賓，合體資深媒體人黃暐瀚同框開講，看著虎妹讓帥大叔黃暐瀚都變成微笑大叔。

黃暐瀚的直播節目繼學姊之後又出現美女來賓，直播觀眾群情激動，黃暐瀚當場幫所有虎妹粉絲確認了「虎妹目前確定單身！」還問出虎妹理想男友的條件，透露喜歡幽默風趣，比較有肩膀，有責任感，還有孝順的男生，黃暐瀚試著套問現在有沒有每天接送你的人？虎妹沒入坑回「有啊，計程車司機」。

虎妹張聖訢（右）與黃暐瀚一起直播，吸引大批觀眾互動。（圖／17Media提供）

黃暐瀚也好奇虎妹在學校是班花或系花嗎？虎妹說「也沒有，我都默默在後面，我朋友都說我很難靠近，很像冰山一座在後面」黃暐瀚笑說「原來是冰山美人型的！」

黃暐瀚講出自己高中時被眾多女同學告白的校草過往，黃暐瀚透露在台中二中高一時，男女生同校卻分班，女同學班級上家政課煮義大利麵，他就收到好幾盤女同學端來的義大利麵，曾因而惹怒其他班男生，高一時去倒垃圾經過高三學姊教室，他曾被學姊團團包圍，學姊們會放張信哲的情歌及送花向他示愛，連教官都被騷動驚動引過來，張聖訢聽了笑問「所以暐瀚哥你以前是因為太帥被霸凌是嗎？」

(中時電子報)