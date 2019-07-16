NCDR整理各國對丹娜絲颱風的路徑預報。(圖/NCDR)

今年第五號颱風「丹娜絲」，今天下午2時已生成，目前是輕颱，以每小時11公里速度，向西進行。氣象局預測周四、五是颱風最接近台灣時間，屆時全台有雨，花東、南部防豪、大雨。根據各國最新預測路徑分析，17日時颱風中心有很大機率登陸台灣北上，但登陸位置略有差異。

氣象局預報員陳伊秀說，目前預測輕度颱風丹娜絲最快明天（17日）中午前後就會發出陸上颱風警報。預測颱風丹娜絲路徑偏北上，將從台東登陸，從西北邊（苗栗、台中）離開，但路徑上仍會微調。周四、五是颱風眼中心點真正觸台的時間，屆時全台有雨，花東、南部防豪、大雨。

國家災害防救科技中心（NCDR）統整各國氣象單位對丹娜絲的路徑預報，各國大致預測未來丹娜絲將朝台灣陸地方向移動，但路徑稍有差異。日本、美國海軍預測其路徑是先沿著東部海域北上，但美國多預估颱風會從台灣東部海域擦過。暴風半圈還是會影響到，台灣氣象局、香港天文台、韓國氣象局、偏向預測颱風中心都是登陸並「穿越」台灣陸地。陳伊秀另外表示，中國氣象局則是預測路徑沒那麼偏北，預測由恆春半島、恆春登陸，再由台南嘉義離開。

(中時電子報)