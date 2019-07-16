東南科技大學15日透過中華世紀文教發展協會舉辦的「築夢計畫」活動，捐贈30台再生電腦轉贈給泰緬地區經濟弱勢的僑校，幫助當地僑民子弟。

捐贈儀式在東南科技大學舉行由校長李清吟主持，中華世紀文教發展協會理事長吳建國親自蒞臨受贈，陪同嘉賓有黃文德協會秘書長、張秦蓉秘書、陳明發會員與國立高雄科技大學旅北校友會洪啟德理事長、楊竣勝總幹事、藍敏男理事與東南科技大學一級主管同仁。

李清吟表示，30台本是學校教學用電腦，經過圖書資訊處用心檢修，讓「愛心電腦」重新再發揮功能，也是愛護地球、資源回收再利用的最佳示範。他期盼在這個資訊發達的時代，這批電腦設備對泰緬僑校的資訊教學能有所幫助。藉由此次的機會希望能帶動其他學校的能夠一起響應吳理事長的築夢計畫。

吳建國表示，協會在2016年10月因緣際會至緬甸參訪華僑學校發現沒有電腦教室，當下允諾捐贈電腦協助建置電腦教室，讓華僑子弟透過網路與世界接軌。

黃文德表示，協會分三階段進行，第一階段捐贈電腦硬體，協助緬甸、泰北僑民子弟建置電腦教室與培訓師資，迄今已接近1000台電腦數。第二階段在2018年緬北地區建置電腦維修中心，目的為可在地維修，不須送回台灣，並培養當地老師的電腦維修知識。第三階段在今年成立電腦師資培訓班，並預計下一步前往泰國與寮國協助當地華僑學校建置電腦教室。

東南科技大學圖書資訊處張志祥圖資長表示，圖書資訊處每年在電腦設備的投資非常多，目前圖書資訊處共有6間電腦教室提供給各系教學使用及1間自由上機教室提供給學生個別上機實習、上網搜尋資料及撰寫報告等服務。

圖書資訊處平均每年更換一間電腦設備，過去會將更換下來的電腦檢修後提供給行政單位人員使用，爾後會繼續響應中華世紀交流發展協會，有計畫的改捐贈給泰緬僑校使用。

(中時 )